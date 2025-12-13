Auto, Pichetto: “Togliere idiozia politica” di stop Ue motori termici

Roma, 13 dic. (askanews) – “Era ora!” sulla possibile revisione della messa al bando Ue dei motori endotermici dal 2035. “Io mi sono occupato in passato tanto di automotive. Si tratta di togliere quella che è stata un’idiozia politica”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin intervenendo ad un dibattito ad Atreju.

“L’idiozia politica – ha rimarcato – era quando un politico ha deciso lo strumento che doveva esserci 15 anni dopo. E che ha portato a uccidere o comunque massacrare quello che è il più grande sul sistema manifatturiero europeo”, l’auto.