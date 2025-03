Auto, produzione di batterie nell’Ue: agevolazioni per 1,8 miliardi in due anni

La Commissione europea “metterà a disposizione 1,8 miliardi di euro nei prossimi due anni per sostenere le aziende che producono batterie nell’Ue mobilitando risorse dal Fondo per l’innovazione”. Lo si legge nel piano per il settore europeo automotive della Commissione europea dove viene specificato che l’Esecutivo europeo “esaminerà le possibilità di finanziamento per l’aumento delle linee di produzione europee in questo contesto”. Nel piano infatti viene presentato un pacchetto per le batterie, un ‘Battery Booster’, per raggiungere la competitività dei costi a breve termine delle celle e dei componenti prodotti a livello nazionale. A livello di finanziamenti, la Commissione, viene ricordato, ha già annunciato fino a 3 miliardi di euro del Fondo per l’innovazione per la produzione di batterie per veicoli elettrici. Il primo bando da 1 miliardo di euro è stato lanciato il 3 dicembre 2024. Il settore beneficia anche di un’integrazione di 200 milioni di euro InvestEU dal Fondo per l’innovazione. Inoltre, la Commissione valuta di fornire sostegno diretto alla produzione per le aziende che producono batterie nell’Ue, sostegno che potrebbe essere combinato con gli aiuti di Stato. Si sta lavorando su un nuovo quadro di aiuti di Stato per l’industria pulita che semplificherà le norme, in particolare per garantire una capacità produttiva sufficiente di apparecchiature tecnologiche pulite in Europa, comprese le batterie e i loro componenti chiave. Al vaglio c’è anche l’opzione di estendere il sostegno ad attori esteri se le aziende europee hanno stipulato con loro partnership che garantiscano la condivisione di competenze, know-how, competenze tecniche e tecnologia, nonché un valore aggiunto sufficiente per l’Ue.