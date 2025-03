Auto, Salini “Neutralità tecnologica tutela per ambiente e mercato Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Bisogna introdurre il principio della neutralità tecnologica, senza il quale si avrà l’irrigidimento del mercato, non si tutelerà l’ambiente e si sposteranno le produzioni europee verso altre parti”. Lo ha detto l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, dopo l’annunciodella presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, diposticipare l’applicazione delle sanzioni per le imprese automobilistiche che non si adeguano agli obiettivi intermedi del regolamento sulle emissioni CO2 per i veicoli leggeri.

