Auto, Salvini: solo elettrico è follia, ribaltare le scelte Ue

Roma, 23 nov. (askanews) – Sull’auto e l’abbandono dei motori termici nell’Unione europea “abbiamo perso fino all’altro ieri, però se le categorie produttive, al di là dei partiti e dei paesi si uniscono, io penso che potremmo ribaltare nei prossimi anni” le scelte politiche comuni. Lo ha affermato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini nel suo intervento al forum di Conftrasporto.

“Il futuro della mobilità sulle strade solo elettrico è una follia, è una sciocchezza ambientale, economica e sociale. Significa aiutare la Cina. Io sono per la neutralità tecnologica – detto Salvini – servono tutti i sistemi, Gpl, idrogeno, biocarburanti, non puoi fare finta che nei prossimi anni potremmo fare tranquillamente a meno del gas piuttosto che del gasolio. Senza gli altri combustibili non si va da nessuna parte”, ha avvertito.

“Non possiamo andare tutti in giro col monopattino elettrico. Io voglio che la gente che vuole lavorare possa farlo. Voglio un Paese sostenibile e ricco – ha concluso Salvini – non un Paese sostenibile e disoccupato”.