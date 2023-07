Auto storiche, successo per i Maggiolini Partenopei: appuntamento a luglio 2024

Tornerà a luglio 2024, nel Centro Storico di Napoli, con importanti novità, il tradizionale corteo degli storici Maggiolini Volkswagen provenienti da tutta la regione Campania e non solo.

Lo ha annunciato il presidente dell’associazione Maggiolini Partenopei Claudio Iannotta salutando l’edizione 2023 dell’ormai tradizionale giornata dedicata alle memorabili vetture e che quest’anno ha visto il suo team celebrare, con il supporto dell’assessorato allo Sport e il patrocinio morale del Comune di Napoli, la “Giornata mondiale del Maggiolino – Napulenotte”, evento che ha visto coinvolti oltre cinquanta possessori e appassionati di autovetture d’epoca di interesse storico a marchio Volkswagen e Porsche.

All’evento, è stato presente il vice Presidente del Consiglio comunale Salvatore Guangi che ha portato i saluti istituzionali e si è complimentato con l’associazione per la riuscita della manifestazione.

Entusiasti dell’invito anche quest’anno si è tenuta una doppia celebrazione: il Maggiolino e la città di Napoli. Infatti, spiega Iannotta “la nostra associazione ha sempre avuto l’obiettivo di promuovere, insieme a queste straordinarie vetture, il patrimonio culturale del territorio campano, organizzando eventi in tutte le Province, ma la celebrazione della Giornata Mondiale del Maggiolino non poteva avvenire in uno scenario diverso da quello del centro storico del capoluogo”.