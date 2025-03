Auto sulla folla a Mannheim, Merz “Serve lavorare su sicurezza”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ di 2 vittime e 14 feriti il bilancio provvisorio a Mannheim, dopo che un suv si è lanciato contro la folla in un’area pedonale del centro cittadino. Il bilancio dei feriti è dunque rientrato rispetto al conteggio iniziale di 25 persone. Non è ancora chiaro, secondo i media tedeschi, se si sia trattato di un incidente o di un attentato. Secondo quanto confermato dal ministro dell’Interno dello Stato federale del Baden-Wurttemberg, Thomas Strobl, è stato arrestato l’autista dell’auto, un quarantenne tedesco residente nel Land della Renania-Palatinato. Il leader dell’Unione cristiano-democratica tedesca (Cdu), Friedrich Merz, si è detto “sconvolto” per l’episodio e ha richiamato alla necessità di “fare tutto il possibile” per prevenire azioni del genere. “La Germania deve tornare ad essere un Paese sicuro. Lavoreremo per questo con la massima determinazione”, ha scritto Merz su X.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-