Auto, tante e tra le più vecchie in Europa ma gli autoriparatori diminuiscono

Può sembrare un controsenso, ma i numeri raccontano una storia solo in apparenza paradossale. L’Italia è il Paese europeo con la maggiore densità di automobili: circolano 701 vetture ogni mille abitanti, cioè sette auto ogni dieci persone (vedi Graf. 1). E il totale continua a crescere in misura pressoché costante sin dall’inizio degli anni Duemila (vedi Graf. 2).

Oggi il parco auto ha superato quota 41 milioni e 300 mila mezzi. Nell’ultimo decennio si sono aggiunte poco più di 4 milioni e 200 mila vetture, con un aumento complessivo dell’11,5 per cento (vedi Tab. 1).

Non solo: tra i grandi Paesi dell’Unione Europea abbiamo il parco auto più anziano. Quasi un’auto su quattro – il 24,3 per cento – ha più di vent’anni. Fa peggio soltanto la Spagna (25,6 per cento), mentre la Francia si ferma a poco più di una su otto (12,5 per cento) e la Germania addirittura a una su dieci (10 per cento) (vedi Tab. 2).

Con così tante vetture, e per di più datate e bisognose di manutenzione, ci si aspetterebbe un aumento delle attività di autoriparazione (carrozzieri, autofficine, gommisti, elettrauto, etc.). Accade invece il contrario. Gli autoriparatori, in particolare quelli indipendenti [1], continuano a diminuire: nel 2024 le attività erano poco più di 75 mila e 200 (vedi Graf. 3). Dieci anni prima erano 83 mila e 700. In pratica ne sono “scomparse” circa 8 mila e 400, con un calo del 10 per cento (vedi Tab. 3). Questo approfondimento è stato realizzato dall’Ufficio studi della CGIA.

Le cause della crisi delle autofficine artigiane

Come dicevamo, in Italia il numero degli autoriparatori diminuisce anno dopo anno per una combinazione di fattori economici, tecnologici e sociali che stanno cambiando profondamente il settore dell’auto. Non si tratta solo di una crisi temporanea, ma di una trasformazione strutturale che rende sempre più difficile mantenere aperta un’autofficina tradizionale.

Prima di tutto, i costi di gestione sono aumentati molto. Affitti, bollette energetiche, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni, normative ambientali e sicurezza sul lavoro richiedono investimenti continui. Molte piccole attività artigianali a conduzione familiare, che per decenni hanno rappresentato l’ossatura del comparto, faticano a sostenere queste spese con margini di guadagno sempre più ridotti. I clienti, infatti, cercano prezzi bassi e sempre più spesso acquistano online i pezzi di ricambio, comprimendo ulteriormente i ricavi.

Un secondo fattore decisivo è la crescente complessità tecnologica delle auto moderne. Elettronica, centraline, sensori ADAS [2], software di diagnosi e, soprattutto, veicoli ibridi ed elettrici richiedono strumenti costosi e formazione continua. Non basta più l’esperienza meccanica tradizionale: servono competenze informatiche e aggiornamenti costanti. Per molte officine investire decine di migliaia di euro in attrezzature e corsi non è sostenibile, quindi scelgono di chiudere.

C’è poi il problema generazionale. I giovani mostrano poco interesse verso i mestieri manuali e artigianali, preferendo percorsi universitari o lavori percepiti come meno faticosi. Fare l’autoriparatore significa orari lunghi, lavoro fisico, responsabilità e spesso burocrazia. Senza ricambio, molte attività cessano quando il titolare va in pensione, perché non c’è nessuno disposto a rilevarle.

Un altro elemento è la concorrenza delle grandi reti e delle concessionarie ufficiali. Queste strutture possono offrire pacchetti di manutenzione, garanzie estese e campagne promozionali grazie a economie di scala. Il piccolo autoriparatore indipendente fatica a competere sul prezzo e sulla percezione di affidabilità, soprattutto con auto ancora in garanzia.

Infine, sottolinea la CGIA, le auto moderne richiedono meno manutenzione ordinaria rispetto al passato: intervalli di tagliando più lunghi, componenti più durevoli e meno interventi meccanici “classici”. Meno lavori significa meno entrate. In sintesi, la riduzione del numero degli autoriparatori deriva dall’incrocio tra costi elevati, tecnologia complessa, mancanza di ricambio generazionale e cambiamento del mercato. Per invertire la tendenza servirebbero incentivi alla formazione tecnica, sostegni agli investimenti e una maggiore valorizzazione del mestiere artigiano.

Più auto, ma meno autoriparatori: in particolare a Fermo, Pescara, Barletta-Andria-Trani, Lecce ed Enna

Al netto delle “anomale” crescite esponenziali verificatesi in Valle d’Aosta (+61,2 per cento) e in Trentino Alto Adige (+58,6 per cento) [3], negli ultimi 10 anni sono Toscana (+14,5 per cento), Calabria (+13,3) e Puglia (+11,9) le regioni che hanno visto aumentare di più il numero di auto circolanti. In coda alla graduatoria troviamo la Liguria che, comunque, anch’essa ha registrato un lieve incremento (+2,5) (vedi Tab. 1). Per contro, nell’ultimo decennio gli autoriparatori sono diminuiti ovunque. La contrazione più importante ha interessato l’Abruzzo con il -16,2 per cento (in valore assoluto pari a -363 attività). Seguono la Puglia con il –15,9 per cento (-984) e le Marche con il -15,6 per cento (-365). Tra tutte le regioni d’Italia, solo il Piemonte ha registrato una variazione positiva che è stata del +2 per cento (+140) (vedi Tab. 3). A livello provinciale, invece, le diminuzioni delle imprese di autoriparazione più significative hanno interessato Fermo con il – 20,7 per cento (-67), Pescara con il -20,5 (-104), Barletta-Andria-Trani con il 19,9 (-129), Lecce con il -19,2 (-284) ed Enna con il -19,1 (-66) (vedi Tab. 4).

A Firenze, Isernia, Catania, Frosinone e Reggio Emilia ci sono le densità di auto più elevate d’Italia

Come segnalavamo più sopra, l’Italia ha il numero di autovetture per abitante più alto d’Europa (701 ogni 1.000 abitanti). A livello territoriale, invece, il record spetta alla provincia di Firenze con 877 vetture per 1.000 abitanti. Seguono Isernia con 850, Catania con 811, Frosinone con 801 e Reggio Emilia con 793. Le realtà dove il tasso di motorizzazione è più basso le scorgiamo a Trieste con 579, a Milano con 571 e, in particolare, a Genova con 511 (vedi Tab. 5).

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di imprese artigiane che si occupano della manutenzione e riparazione dei veicoli senza essere legate a una casa automobilistica, a una assicurazione o a una rete ufficiale di vendita (concessionarie). Queste attività lavorano in piena autonomia e possono intervenire su vetture di qualsiasi marca e modello.

In Italia, dal luglio 2024, non si possono più immatricolare né commercializzare auto e furgoni privi di ADAS (Advanced Driver Assistance System), i Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida. Si tratta di dispositivi – di serie su ogni veicolo nuovo – progettati per aumentare la sicurezza sulle nostre strade e ridurre, così, gli elevatissimi costi morali (più di 3mila morti e 200mila feriti l’anno) e sociali (circa 18 miliardi di euro) dell’incidentalità stradale (Fonte: ACI).

Il parco autovetture italiano risulta intestato per la maggior parte a persone fisiche (circa 92%) piuttosto che a persone giuridiche (8%). Tuttavia, in Valle D’Aosta e Trentino-Alto Adige le autovetture intestate a persone giuridiche risultano particolarmente elevate (rispettivamente il 70% e il 52%, secondo i dati sul parco circolante del 2022). Tale situazione si verifica in seguito alle elevate concentrazioni di iscrizioni di autovetture intestate a persone giuridiche avvenute negli ultimi anni, grazie alle agevolazioni fiscali. Inoltre, in Valle D’Aosta e in Trentino-Alto Adige risultano iscritte anche molte autovetture uso noleggio perché vi sono sedi legali di importanti Società, come segnalato nell’Annuario Statistico dell’ACI. (in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, per effetto della tassazione favorevole, sono state immatricolate negli ultimi anni moltissimi veicoli intestati a società di noleggio). I dati sui veicoli circolanti alla fine di ogni anno sono calcolati in base alle risultanze sullo stato giuridico dei veicoli tratte dal P.R.A. al quale sono sottratti i veicoli radiati, quelli oggetti di furto o appropriazione indebita (perdita di possesso) e quelli confiscati dallo Stato.