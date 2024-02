Auto, Urso “Monitoreremo che risorse vadano in produzioni Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano che abbiamo presentato prevede uno stanziamento di quasi 1 miliardo di euro per quest’anno con tre obiettivi: sostenibilità ambientale, dove puntiamo a svecchiare il parco auto italiano tra i più vecchi d’Europa; la sostenibilità sociale attraverso il sostegno alle persone con redditi più bassi; la sostenibilità produttiva perchè prevediamo il rilancio della produzione in Italia, l’Italia è l’unico Paese produttore in cui si registra un gap molto ampio tra auto prodotte e immatricolate”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera. “In passato quasi l’80% degli incentivi, risorse pubbliche, sono andati ad acquistare modelli prodotti all’estero e immatricolati in Italia, se dovesse accadere anche quest’anno, destineremo tutte le risorse del fondo automotive a incrementare la produzione e non più i consumi perchè noi crediamo nell’industria e nel lavoro italiano”, aggiunge.

