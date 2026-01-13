Auto, Urso: tavolo il 30 gennaio su riforme Ue e misure nazionali

Firenze, 13 gen. (askanews) – “Ho convocato il tavolo per l’automotive il 30 gennaio sia per affrontare insieme il percorso di riforme avviato grazie alla determinazione del nostro governo in sede europea, sia per discutere le misure nazionali”. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti a Firenze.

“Nei prossimi giorni  annuncia  mi recherò a Bruxelles per incontrare i commissari competenti e i gruppi parlamentari italiani, per sostenere e rafforzare un processo riformatore iniziato con il regolamento sulla CO2 ma che deve proseguire e intensificarsi, perché non ci basta quanto proposto dalla Commissione”.

“Dobbiamo unire il Paese e rafforzare le nostre posizioni  prosegue Urso  per una riforma regolatoria necessaria a creare un contesto europeo che tuteli industria e lavoro, a partire dall’automotive, che racchiude chimica, elettronica e intelligenza artificiale”. Senza l’auto, avverte, “non c’è industria europea”.

Al tavolo, aggiunge il ministro, si discuterà anche delle misure nazionali già attivate per sostenere l’innovazione tecnologica e la crescita delle imprese, attraverso contratti e mini contratti di sviluppo e il piano Transizione 5.0, reso strutturale con lo strumento dell’iperammortamento.