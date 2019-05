Auto usate: i dati sul mercato nel 2019

Il mercato delle auto usate si dimostra sempre più importante nel Bel Paese. Gli italiani, infatti, anche in questo 2019 sembrano preferire le auto usate a quelle nuove. Ad aprile Il trend dei passaggi di proprietà delle autovetture, che al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno messo a bilancio una variazione mensile positiva del 6,1%. Per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 148 usate nel mese di aprile e 161 nel primo quadrimestre dell’anno.

Questo vuol dire anche che sempre più proprietari optano per venderla ad un compro auto usate che permette di liberarsi della propria vettura senza fatica e nel giro di poche ore.

I dati

Confrontando i dati scopriamo come nel 2018 siano stati 5.633.257 i passaggi di proprietà (con una quota sempre importante di minivolture, pari a 2.543.207). Nel 2017 1.994.407 nuovi e 5.352.975 usati, nel 2016 1.849.608 nuovi e 5.032.458 usati. In sostanza, vale almeno due volte e mezzo il nuovo.

Crescono, in questo 2019, anche le radiazioni che, dopo un gennaio stagnante, viaggiano al ritmo di 128mila al mese, in crescita rispetto all’anno scorso. Da gennaio sono uscite dal parco circolante già 537.265 vetture.

I perchè del successo

Quali sono i motivi che spingono un utente ad acquistare un’auto usata rispetto che un’auto nuova? Innanzitutto per una questione economica. In un momento di difficoltà economica generale, per una questione di risparmio e di possibilità di acquisto. Tuttavia, non è solo questa la motivazione della crescita del mercato dell’usato. Comprare un’auto usata in molti casi può essere una scelta opportuna tanto più che la legge prevede che se l’acquisto viene fatto da operatori commerciali, all’acquirente spetta una garanzia di due anni.

Il web, poi, ci dà una grossa mano nell’acquisto. Ci sono diversi portali online che ci permettono di informarci sulle caratteristiche estetiche e meccaniche delle varie auto, aiutandoci a risparmiare, soprattutto rispetto ad una macchina nuova.

Prima di tutto è necessario definire un budget in base alle reali esigenze.

Tenete presente il numero di persone che compongono la vostra famiglia in modo da valutare il giusto modello (utilitaria, familiare, fuoristrada, ecc).

Successivamente scegliete il tipo di alimentazione. Considerate quanta strada percorrete mediamente in un anno, in seguito valutate tra benzina, gas GPL o le nuove auto ad alimentazione elettrica.

Per scoprire i costi di mantenimento del veicolo che ci prestiamo ad acquistare, sarà necessario informarsi in modo accurato sui dati tecnici del veicolo, per comprendere l’ammontare del costo del bollo auto, dell’assicurazione, dei consumi di carburante e soprattutto dei costi di manutenzione che dovremo sostenere in futuro, come tagliandi e revisione del veicolo.

Nella ricerca di un veicolo usato adatto alle vostre esigenze personali e nell’eventuale perfezionamento dell’acquisto, sarà necessario prendere alcuni accorgimenti importanti. Prima di tutto, nella ricerca dell’autoveicolo usato, è importante avere le idee chiare sulle proprie esigenze reali. Dovremo avere un’idea concreta di che veicolo intendiamo visionare ed eventualmente acquistare, ricercandolo nella sezione corretta del portale web; dovremo sapere se intendiamo acquistare un fuoristrada, un suv, un crossover, una berlina, o una semplice utilitaria di segmento B.