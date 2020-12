Automobile Awards, Renault Morphoz concept-car dell’anno

ROMA (ITALPRESS) – Futuristica per il design e la modularità, Renault Morphoz vince il premio di concept-car dell’anno nella terza edizione degli Automobile Awards. Grazie alla sua piattaforma modulare, questa concept-car elettrica è in grado di offrire potenza, autonomia e abitabilità in ogni momento della vita. Si adatta in tempo reale, grazie alla carrozzeria estensibile che consente di poter contare su una struttura contenuta nella vita quotidiana e di incrementare l’abitabilità interna sulle percorrenze più lunghe, facendo spazio anche alle batterie aggiuntive. Il design di Morphoz associa le caratteristiche di berlina, SUV e coupè. L’energia elettrica della sua motorizzazione è sottolineata da tanti dettagli esterni. Quest’inedita concept-car propone due lunghezze: 4,40 metri nella versione City e 4,80 metri nella versione Travel.

E’ così che Morphoz si adatta per soddisfare tutte le esigenze e rispondere a tutti gli utilizzi. Al 100% elettrica, Morphoz è ricaricabile per induzione, anche mentre circola. E’ connessa e dotata di funzioni di guida autonoma di livello 3. Proprio come la carrozzeria, anche l’abitacolo si trasforma, adattandosi alle esigenze del conducente e dei passeggeri. Il colore giallo dà calore all’abitacolo mentre i sedili basculanti favoriscono la convivialità. Morphoz è una concept-car sperimentale che rappresenta la futura nuova famiglia di modelli elettrici della gamma Renault che sarà disponibile a partire dal 2021.

Per François Leboine, direttore delle Concept-car, “audace per la modularità, innovativa per il design, focalizzata sugli esseri umani per la sua capacità di facilitare la condivisione e il confronto, la concept-car Morphoz incarna alla perfezione il Dna di Renault. Preannuncia una nuova generazione di veicoli elettrici e il desiderio di proporre un’esperienza di viaggio per tutti gli utenti del veicolo. Sono contento che Morphoz abbia avuto un’eco nell’immaginario della giuria e ringrazio gli Automobile Awards per averci assegnato questo premio”.

(ITALPRESS).