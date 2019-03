Automobilismo in Campania, campionati Aci: trionfano Antonio Corbo e Giuseppe Eldino

Il mondo delle corse campano si è riunito all’Hotel Saturday di Palma Campania per festeggiare i “Campioni del Volante”. Nell’accogliente struttura di Giuseppe Sorrentino, patron dell’attiguo Circuito Internazionale Napoli, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, si è svolta la tradizionale cerimonia di premiazione dei protagonisti dei motori, organizzata dal Presidente dell’Aci Campania Antonio Coppola, nella sua qualità di Delegato regionale della Federazione sportiva automobilistica, e dal suo Fiduciario regionale sportivo Aci Sport Pasquale Cilento.

Sugli scudi, Antonio Corbo vincitore, per il 2018, del Campionato regionale Aci che ha preceduto, nell’ordine, Giuseppe Eldino e Luigi Vinaccia. La classifica assoluta del campionato sociale Aci Napoli ha, invece, consacrato campione, per il 2018, Giuseppe Eldino, mentre la piazza d’onore è andata ad Antonio Corbo ed il terzo posto a Luigi Sanbuco.

Nelle singole specialità, invece, si sono affermati Giuseppe De Maio per il Rally, Antonio Corbo per lo Slalom e Formula Challange, Cosimo Rea per la Velocità in Salita e Giuseppe Eldino per la Velocità in Circuito. Tra gli under 25 si è imposto Antonino Esposito, fra gli Over 60 Gennaro Ventriglia, che ha conquistato il primo posto anche nella categoria “velocità auto storiche”, mentre nella categoria femminile la vincitrice è risultata Francesca Ragucci. La palma del miglior navigatore è andata a Venanzio Aiezza ed il team Progetto Corsa Promosport ha prevalso tra le Scuderie. Nel settore Karting, si sono distinti Giuseppe Palomba e Francesco Celenta nel campionato italiano KZ2 appena concluso, mentre Lorenzo Esposito e Sergio Schiano De Cola hanno vinto la Coppa Italia ACI, rispettivamente, per le classi KZ3 Under e KZ3 Over. Nel campionato regionale, infine, i trionfatori sono risultati Crescenzo Zimbardi nella categoria 60 Entry Level, ArmandoFilogamo in quella 60 Mini, Antonio Napolitano nella X30 Junior, Raffaele Gradito nella X30 Senior, Francesco Festa nella classe KZ3 Junior, Saverio De Guglielmo in quella KZ3 Under, Giannandrea De Cesare nella KZ3 Over e Loris Oliva nella KZ2.

Targhe e riconoscimenti sono stati assegnati ai tanti protagonisti dell’automobilismo sportivo nel corso di una serata che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del Vice Sindaco della Città Matropolitana di Napoli Salvatore Pace, del Presidente nazionale dei Gruppo Giudici di Gara Gennaro Pezzella, del componente della Giunta Sportiva dell’Aci Oronzo Pezzolla, del Presidente dell’Aci Avellino, nonché Vice Presidente Aci Campania Stefano Lombardi, del Presidente dell’Automobile Club Benevento e Commissario straordinario dell’AC Caserta Rosalia La Motta e del Fiduciario provinciale dell’Automobile Club Napoli Rosario Moselli.

La serata, condotta da Lorenzo Salvi insieme alla madrina della manifestazione Annarita De Feo è stata intervallata dal piacevole intrattenimento musicale offerto dal trio Intrat Ensemble e da Giuseppe d’Angelo, nelle vesti di Pulcinella, che hanno allestito un raffinato spettacolo a base di viola, violino, chitarra e voce sulle note delle più famose canzoni classiche napoletane.