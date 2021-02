Automobilismo: Correa tornerà in F3 dopo l’incidente a Spa del 2019 dove morì Hubert

Berlino, 1 feb. (Adnkronos) – Il pilota ecuadoriano-americano Juan Manuel Correa farà il suo ritorno in Formula Tre dopo essersi ripreso da un grave incidente di Formula Due nel 2019 in cui il pilota francese Anthoine Hubert ha perso la vita. “Dopo un anno e mezzo, siamo tornati! Molto orgoglioso di annunciarlo e di farlo con ART Grand Prix”, ha scritto Correa su Twitter. Il 21enne ha subito diversi interventi chirurgici e ha vissuto con un tutore alla gamba per più di un anno come parte di un lungo processo di riabilitazione dopo l’incidente a Spa-Franchorchamps, in Belgio.