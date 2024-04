Automotive, 169 mln fatturato Ue car hiring alta gamma 2023

Galassetti (Driverso): “Settore in forte crescita da qui al 2030”

Roma, 19 apr. (askanews) – “Il mercato del noleggio di alta gamma ha un trend di crescita estremamente interessante negli ultimi anni. In particolare, nel 2023 abbiamo consuntivato un fatturato totale in Europa di 169 milioni di euro. Questo dato consolidato ci permette di guardare al futuro con una grossa speranza. Le nostre previsioni sono in crescita rispetto a questo dato: immaginiamo che nel 2030 il fatturato totale in Europa possa arrivare ad oltre 700 milioni di euro”. Lo ha detto Pierluigi Galassetti, co-founder della piattaforma digitale per il car hiring d’alta gamma Driverso, a margine del secondo global meeting, nel suggestivo contesto del Museo Maxxi di Roma.”In questo scenario, Driverso – ha sottolineato – si pone come una piattaforma completamente innovativa che consente ai clienti di fare prenotazioni in tempo reale, online, utilizzando il proprio dispositivo tascabile”.