Automotive, arriva il piano europeo

ROMA (ITALPRESS) – Un miliardo e 800 milioni di euro per creare una catena di fornitura sicura e competitiva per le materie prime delle batterie. È quanto prevede il piano azione per l’automotive presentato dalla Commissione Europea, e che è il frutto del dialogo strategico con gli operatori del settore. Il piano ha l’obiettivo di mantenere una solida base di produzione europea ed evitare dipendenze strategiche da altri Paesi. Inoltre un’alleanza per i veicoli connessi e autonomi riunirà gli stakeholder automobilistici europei per sviluppare il software e l’hardware necessari per dare vita a questa tecnologia. Queste azioni saranno anche supportate da investimenti congiunti pubblico-privati di circa 1 miliardo, sostenuti dal programma Horizon Europe nel periodo 2025-2027. Il piano inoltre prevede delle misure per evitare che nel 2025 scattino le sanzioni per i gruppi che vendono poche auto a basse e zero emissioni. La proposta di modifica al regolamento CO2 intende rendere triennali le verifiche attualmente da condurre su base annuale, dando tempo alle aziende fino al 2027 per adeguarsi. Infine la Commissione incoraggia gli Stati membri ad adottare ulteriori misure per rendere più ecologiche le flotte aziendali, che rappresentano circa il 60% delle nuove immatricolazioni di auto.

gsl