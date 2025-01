Automotive & C: secondo tempo

Per una descrizione dei fatti oggetto della nota di ieri, non è da considerare inopportuno rievocare altri episodi accaduti nel tempo che fu. Tanto per mettere a fuoco quanto hanno fatto i Governi che si sono succeduti fino a ora. Iniziando da prima che l’Italia scegliesse di non essere retta più da un monarca e che diventasse un paese democratico. Subito dopo l’inizio dello scorso secolo, negli USA, Henry Ford I°, che da qualche anno aveva fondato l’omonima azienda per produrre automobili, poco tempo dopo anche autocarri e trattori, aveva realizzato il processo di produzione cosiddetto”in serie”, creando il primo modello di catena di montaggio. Da essa cominciarono a uscire, pronte a prendere letteralmente la strada, le mitiche “model T”. In America furono le prime autovetture non riservate a una élite ma destinate all’intera popolazione. Il successo di quel modello fu tale che, nel giro di pochi anni, nel Vecchio Continente, in Germania, il Fuhrer del Nazismo, Adolf Hitler, incaricò (ordinò all’) l’ingegner Ferdinand Porsche- si, proprio quello delle auto sportive -di progettare e costruire l’ Auto del Popolo.

In lingua madre, ossia tedesca, il nome, ancora oggi lo stesso,fu appunto VolksWagen: l’uscita di produzione dell’ultima serie, al passo con i tempi attuali, risale a qualche anno fa. Buona terza fu la FIAT, che, negli ultimi anni pre bellici, con la Topolino, automobile dalle dimensioni ridottissime, entrò in quella fascia di mercato. Era prodotta anche in versione “giardinetta”, cioè station wagon, prediletta dai venditori ambulanti per raggiungere i mercati di provincia. Quello ora abbozzato era il contesto in cui si muoveva, non senza difficoltà, la motorizzazione nostrana. L’ Italia, rispetto agli altri paesi occidentali, era frenata da un problema importante: la viabilità. La rete viaria del Paese era composta in prevalenza dalle cosiddette “strade bianche”, cioè non asfaltate ma finite con uno strato di brecciolino di dimensioni minuscole. Fu così che l’ormai magnate dell’industria automobilistica Henry Ford fece al Governo Italiano che vigeva in quel tempo una proposta. Quella stessa che, anche se detta solo sottovoce, di questi tempi, sarebbe sembrata uno scherzo o il segnale chiaro di uno squilibrio mentale. Egli avrebbe deciso di far asfaltare tutte le strade del Bel Paese, se l’esecutivo avesse azzerato i dazi all’importazione di quanto le sue aziende producevano: auto, autocarri e trattori agricoli. Qualcosa e qualcuno, si leggano FIAT e Famiglia Agnelli, ostacolarono l’operazione accennata. I motivi che il Governo fece conoscere circa il perché del rifiuto di quella offerta più che vantaggiosa, andavano dall’ aumentare in tal modo la dipendenza dagli USA al beneficio finanziario del prosieguo della riscossione dei dazi all’ importazione di quelle automobili, solo lì prodotte. Con ogni validità di pensiero, è doveroso sottolineare che già da allora al Lingotto si mirava al controllo del mercato nazionale dei veicoli a motore, se non proprio operante in regime di monopolio, quanto meno in quello di un oligopolio con un numero molto ridotto di produttori. L’ Avvocato arrivò molto vicino all’obiettivo, facendo rilevare dal suo gruppo la Lancia, l’Alfa Romeo- anche essa oggetto dei desideri della Ford, con proposte finanziarie che non si sarebbero ripetute in patria -l’ Autobianchi e altre aziende minori, anche di settori prossimi a quello automobilistico. Come succede nel romanzo il Gattopardo, qualcuno della famiglia Agnelli che abbia conservato un minimo di coscienza di quella che fu una potente famiglia di imprenditori, troverà il coraggio di ripetere quanto fece pronunciare nella fantasia, nemmeno tanto, Tomasi di Lampedusa al Principe di Salina: “Noi fummo i gattopardi e i leoni, dopo di noi verranno le iene e gli sciacalli.” Non se ne abbiano a male gli epigoni che stanno operando, come è sotto gli occhi di tutti, attualmente. I risultati non potrebbero essere diversi da quelli raggiunti fino a oggi, non trascurando che il signor Peggio non è ancora arrivato.

P.S: quando il Professor Henry Kissinger, per gli amici Henry, segretario di Stato degli USA ai tempi della presidenza Nixon arrivava in Italia in visita ufficiale, prima di atterrare a Roma faceva scalo a Caselle, l’aeroporto di Torino, per passare a salutare Gianni, l’Avvocato.

Sono molti i dubbi ancora in essere circa lo scopo di quegli incontri a quattrocchi. Si è sempre detto che andasse lì prima di continuare la sua missione in via ufficiale nei palazzi della politica a Roma. Acqua passata, perciò Honi soit qui mal y pense.