Automotive, da Arpaia a Vienna: Sapa acquista l’austriaca Megatech Industries Aktiengesellschaft

Da Arpaia, provincia di Benevento, a Vienna, capitale dell’Austria. Sapa, azienda leader della componentistica auto (13 stabilimenti in sette Paesi, circa 2mila addetti, oltre 105 milioni di componenti automobilistici prodotti all’anno, tra interni, carrozzerie e compartimenti motore, e i tre fratelli Antonio, Mariangela e Giovanni Affinita al timone della società), ha annunciato ieri l’acquisizione dell’austriaca Megatech Industries Aktiengesellschaft, 1800 dipendenti, “attore europeo attivo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità”. Si tratta – spiega Il Mattino – di uno dei più noti player nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità, presente in vari mercati, dall’Europa al Brasile. Un’operazione assai rilevante per la componentistica italiana, in un periodo peraltro di forti preoccupazioni per la tenuta dell’automotive e la sempre più inevitabile concentrazione del mercato nelle mani di poche, grandi aziende”.

Fondata come azienda familiare nel 1974 da Angelo Affinita, Sapa, si legge in una nota, “è cresciuta grazie al metodo brevettato a livello mondiale The One-Shot®, il processo all-in-one più veloce per la produzione di componenti per la mobilità sostenibile e di valore aggiunto”.

Sapa ha raggiunto un fatturato di quasi 360 milioni di euro per l’anno conclusosi a dicembre 2024… Il nuovo Gruppo Sapa si avvicinerà ora ai 700 mln di euro di fatturato, continuando a espandere la sua presenza internazionale e la base clienti. “Con Megatech – prosegue il comunicato -, Sapa consolida ulteriormente le relazioni consolidate con i principali Oem come Volkswagen Group, BMW Group, e Stellantis, tra gli altri, parallelamente a una continua esecuzione di una strategia di diversificazione (clienti/prodotti/geografie) che rimane il Dna centrale dell’evoluzione futura di Sapa. Questo permetterà al nuovo Gruppo di ridurre ulteriormente i rischi di concentrazione e volatilità (tipici dell’industria automobilistica) e di espandere la sua presenza globale, entrando in nuove geografie e raggiungendo economie di scala. Infatti, la combinazione con Megatech è prevista per generare sinergie, data la complementarità delle tecnologie rilevanti, creando un potenziale vero leader europeo nel settore dello stampaggio a iniezione di plastica per l’industria della mobilità. Questa transazione rappresenta una pietra miliare significativa per Sapa nel suo impegno a fornire soluzioni innovative e sostenibili per l’industria della mobilità (auto passeggeri e di lusso, camion leggeri e pesanti e industriali) attraverso il suo processo proprietario One-Shot®”.

“Questa transazione – gestita da Gianluca Henny (Group fo) e Giovanni Marco Parlati (M&A Manager) – è stata consigliata da Banca Akros, che ha agito come consulente finanziario esclusivo di con un team composto da Gianluca Magnani (Head of M&A Imprese e CF Solutions), Luca Pezzuti (Director) e Gian Marco Melani (Senior Associate), e da Gianni & Origoni e Wolf Theiss come consulenti legali, con un team composto da Mattia Casarosa (GOP Partner), Gabriella Covino (GOP Partner), Hilde Arcovito (GOP Legal Associate), Andreas Schmid (WT Partner) e Florian Kusznier (WT Partner). Megatech è stata consigliata da Clearwater come consulente finanziario e E+H come consulente legale. Sapa è stata supportata nella due diligence finanziaria, commerciale, fiscale, legale e del lavoro da un team transfrontaliero di EY guidato da Alessandro Bucci (Partner) e coinvolgendo Cosimo Volzone (Senior Manager) e Stefano Calabrò per la due diligence finanziaria, Tommaso Ascarelli (Partner), Calogero Immordino (Director) e Brunella Imperatore (Senior Manager) per la due diligence commerciale e finanziaria, Fabrizio Iachini (Partner) e Michele Coppola (Senior Manager) per la due diligence fiscale, Christian Busca (Partner) e Erjena Agaraj (Senior Manager) per le attività di due diligence legale, e Maria Teresa Iannella (Partner) e Chiara Del Prete (Manager) per la due diligence del lavoro”.