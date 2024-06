Automotive, esperti di transizione 4.0: candidature entro il 31 ottobre

Il Cluster europeo Resist sulla mobilità, il trasporto e l’automotive (MTA) ha annunciato il bando per manifestazioni di interesse per esperti a favore della digitalizzazione e della sostenibilità, con scadenza il 31 ottobre 2024.

La call si rivolge ad esperti che possiedono esperienza nella digitalizzazione e nella trasformazione green, i quali avranno un ruolo cruciale nell’aiutare le Pmi del bando Resist per servizi di mentoring e coaching (CMS) ad identificare le opportunità e implementare le misure necessarie a beneficio della transizione verde e digitale.

Le imprese possono fare domanda per il supporto finanziario tramite il bando e concludere contratti di supporto finanziario a terzi (FSTP) con un fornitore di servizi del pool di esperti.

Due sono le tipologie di FSTP disponibili: 25 servizi di valutazione, ossia supporto una tantum sotto forma di consulenza altamente specializzata su un tema legato alla trasformazione digitale e/o verde della Pmi, sotto forma di 4-5 sessioni e durata massima di 3 mesi. Le Pmi ammissibili ricevono un FSTP di massimo di 4.000 euro o 75% della fattura dell’esperto per CMS; 12 servizi di fattibilità: supporto per lo studio teorico, laboratorio-ambiente sulla fattibilità di attuazione di una nuova tecnologia, di nuovi materiali o di un nuovo approccio relativo alle PMI servizi, prodotti, processi di produzione, o modelli di business verso le transizioni sostenibile e digitale, per un massimo di 6 mesi. Il sostegno per le PMI è pari a un massimo di 7.500 euro o 75% della fattura dell’esperto per i servizi di fattibilità CMS.

Possono presentare le candidature tramite la Cluster Submission Platform in qualità di esperti le imprese e gli enti dell’ecosistema MTA con expertise in digitalizzazione e transizione verde, con sede negli Stati membri UE e operativi da almeno due anni.