Automotive, Urso “Anticipare al 2025 clausola revisione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Chiederemo alla Commissione europea, assieme al vice cancelliere tedesco Robert Habeck, di anticipare la data d’esercizio della clausola di revisione del regolamento sulle emissioni dei veicoli leggeri già prevista per il 2026”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un punto stampa a Bruxelles, sulla proposta italiana di anticipare dal 2026 al 2025 la revisione del regolamento che vieta dal 2035 la vendita delle auto con motori endotermici.

