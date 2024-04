ROMA (ITALPRESS) – “Le grandi nazioni, Italia, Francia e Germania, condividono l’assoluta necessità di indicare alla nuova Commissione europea di tutelare e rafforzare la produzione in Europa. Questo significa che per il sistema automobilistico bisogna rendere compatibile la transizione verso l’elettrico con la sostenibilità del sistema produttivo e sociale europeo”, ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

