Automoto Napoli Expo, oltre 75mila visitatori nei 4 giorni della Fiera:

Grande successo di pubblico per Automoto Napoli Expo con oltre 75 mila visitatori, quasi il 90 per cento in più rispetto allo scorso anno, nei quattro giorni di apertura da giovedì 4 fino a ieri, domenica 7 giugno, alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Anche quest’anno, dunque, nonostante lo spostamento di data da settembre a giugno, la fiera dei motori tra supercar, auto d’epoca e sicurezza stradale più importante d’Italia, organizzata da Luigi Iossa (presidente della Federazione italiana supercar) e Cesare Barra (amministratore di Automoto) in collaborazione con Sabatino De Rosa per il settore auto d’epoca, ha riunito un gran pubblico di appassionati che hanno sfidato il gran caldo del weekend affollando la Mostra d’Oltremare.

La superficie espositiva è stata ampliata quest’anno a 6 padiglioni con un’area esterna di 40.000 mq. Più di 1.000 le auto di eccellenza esposte fra supercar dei marchi più iconici come Ferrari e Lamborghini, nonché moto dalle altissime prestazioni. Il valore complessivo delle auto in esposizione, fra tutti i principali marchi italiani dell’automotive e di concessionari provenienti anche dall’estero, ha superato i 116 milioni di euro.

Il Ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini in videocollegamento ha inviato un messaggio di apprezzamento per l’iniziativa, mentre al taglio del nastro hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il consigliere regionale Franco Picarone, l’assessore alla Sicurezza e alla Legalità del Comune di Napoli Antonio De Jesu, i consiglieri comunali Luigi Musto e Annamaria Maisto e il Presidente della Mostra d’Oltremare di Napoli Remo Minopoli. Alla cerimonia di inaugurazione, impreziosita dalla Fanfara dei Carabinieri che ha eseguito l’Inno Nazionale e l’Alzabandiera, hanno partecipato anche il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello, numerose Autorità civili e oltre 150 componenti delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei Corpi dello Stato, presenti alla fiera con i rispettivi gazebo espositivi, fra i quali Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia municipale e Polizia Penitenziaria. Presente anche il deputato di AVS Francesco Borrelli che ha visitato l’expo.

Un’area specifica della fiera, curata da Sabatino De Rosa, è stata dedicata alle autovetture d’epoca. Grande spazio è stato dedicato anche alle attività di prevenzione, educazione e sicurezza stradale, grazie al progetto Col Casco curato da Stefano Silvestro.

I visitatori hanno avuto modo di scoprire tutte le ultime tendenze in tema di design, tecnologia e sostenibilità nel mondo automotive, compresa una supercar presentata in anteprima mondiale e proveniente dalla Germania, presente nello stand del gruppo FDP. Aree specifiche dell’expo sono state dedicate al luxury con orologi di lusso, artigiani di Sartorie di eccellenza, yacht e champagneria.

La direzione artistica dell’evento è stata affidata a Stefano Piacenti. Partner dell’iniziativa: Mixed By Erry dei fratelli Frattasio, che hanno curato l’intrattenimento musicale; We can dance tv con la presenza di Dino Piacenti; Armonia agenzia di comunicazione e Maison per il servizio hostess.

Come lo scorso anno, dopo il ringraziamento ufficiale e sentito da parte degli organizzatori a tutti i concessionari che hanno partecipato all’expo – compresi tutti i principali nazionali e con presenze anche dall’estero – ha avuto luogo la premiazione delle supercar ritenute più belle: il primo premio è stato assegnato ex aequo alla Purosangue Novitech di FDP group e alla Ferrari 12 cilindri di Cuomo Cars. Sul podio anche la Porsche GT3RS del gruppo Piccirillo e la Lamborghini Mucielago del gruppo Ursi. All’interno di Automoto ha avuto luogo anche una tappa speciale del concorso di bellezza Miss Mondo. Main sponsor dell’iniziativa: Caffè espresso.