Autonomia, al Forum Ambrosetti divergenze sui numeri tra De Luca e Fontana

La giornata conclusiva del Forum Ambrosetti di Cernobbio ha dato spazio ai presidenti delle regioni Campania, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Al centro del dibattito il tema dell’Autonomia. Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha citato dei dati, su cui non si trova d’accordo il presidente della Lombardia Attilio Fontana, “Per la sanita’ la Campania e’ la Regione che riceve meno risorse di tutti: 200 euro in meno rispetto all’Emilia Romagna e 100 euro in meno pro capite rispetto a Lombardia e Veneto. Questi sono i dati reali. Dobbiamo fare questa operazione di verita’, cosi’ siamo tranquilli tutti quanti. E ripeto: dobbiamo parlare meno di conti e un po’ piu’ di patria, nazione, unita’ nazionale, perchè – come dico io – l’Italia e’ l’Italia ed e’ un grande paese, perche’ abbiamo Milano, la finanza e i politecnici, ma anche perche’ abbiamo l’umanesimo, Eduardo, Croce e Vico”, ha detto De Luca parlando a margine con i giornalisti.

Il presidente lombardo, Attilio Fontana, al termine del panel, ha commentato cosi’ l’intervento del collega De Luca: “Non ci divide una posizione, ci dividono i conti. Ha citato dei conti che non sono compatibili con quello che vuole dimostrare, perche’ sono ricompresi anche i costi delle pensioni. E’ ovvio che il Nord riceve un contributo con le pensioni, ma prima il Nord ha pagato il contributo per caricare le pensioni. Lo stesso vale per la sanità, sono ricompresi i costi che affrontiamo per guarire e dare servizi a favore dei non lombardi, che sono piu’ di un milione che ogni anno vengono in Lombardia e ci sono gli interessi dei Bot. Cio’ detto e’ positivo il fatto che si sia dichiarato disponibile ad affrontare la riforma e l’Autonomia dell’efficienza”.