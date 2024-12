Autonomia, Bucci: la Liguria vuole Statuto Speciale come il Friuli

Genova, 3 dic. (askanews) – “L’autonomia differenziata è un obiettivo dell’amministrazione. Noi liguri abbiamo il diritto di avere una regione autonoma. Non vedo perché dovremmo essere diversi dal Friuli, dal Trentino Alto Adige, dalla Sicilia o dalla Sardegna”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, presentando il suo programma di governo durante la seduta odierna del consiglio regionale.

“Vogliamo uno statuto speciale – ha poi sottolineato Bucci parlando i giornalisti – esattamente come il Friuli. Se in Friuli hanno il Ferrobonus, la Zes e la Zls, vogliamo averle anche noi. Mi sembra una discriminazione nei nostri confronti: anche noi confiniamo con uno Stato estero e anche da noi si parla un’altra lingua perché a Ventimiglia parlano il patois. Chiedere di essere una Regione autonoma a statuto speciale credo sia opportuno e valido per i nostri cittadini. Servirà una riforma costituzionale? Chissà che cosa servirà, però penso che sia giusto chiederlo”.