Autonomia, Calderoli “Necessario ricreare le Province”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che sia necessario ricreare il soggetto Provincia”. Così il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, in occasione dell’evento Lombardia 2030, a Milano.

“Purtroppo moltissimi Comuni in Italia e in Lombardia hanno dimensioni ridotte e si sono trovati in difficoltà con la soppressione delle Province – ha spiegato il ministro -, che potevano svolgere funzioni per conto dei Comuni più piccoli. Credo che la ridefinizione di un soggetto intermedio fra Regioni, Comuni grandi e piccoli sia qualcosa di determinante”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).