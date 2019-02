Autonomia, il catastrofismo di De Luca: Siamo sull’orlo del baratro

“Sul regionalismo differenziato dobbiamo fare una battaglia che ha una ricaduta immediata, non facciamoci distrarre dai giubbotti dell’onorevole Salvini e da altre cialtronate, perché dietro i giubbotti creativi si nasconde uno scontro sulle risorse tra diverse parti d’Italia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un convegno sulle malattie rare. “Cominciamo a svegliarci – ha aggiunto – perché siamo sull’orlo del precipizio. Ma l’Italia sta aprendo gli occhi, stiamo uscendo dalla narcotizzazione”. “L’autonomia differenziata porta a una migliore gestione delle nostre risorse? No, chi non ha risorse è destinato ad affondare. Ci sono fatti gravi, come il primo accordo tra il Veneto e il governo che prevedeva che il calcolo dei fabbisogni standard avvenisse anche in relazione al reddito delle regioni di provenienza. Altri esempi: nella bozza del febbraio 2018 c’era l’idea che se aumenta l’Iva il gettito in più resta nella Regione da cui arriva. Percioò abbiamo chiesto l’autonomia, per cominciare a parlare con gli amici del Veneto di tutto, ad esempio su come ognuno si tiene l’Iva a casa sua”.