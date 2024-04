Autonomia, commissione Camera vota da domani, fine esame sabato

Roma, 22 apr. (askanews) – La commissione Affari costituzionali della Camera inizierà a votare domani sugli emendamenti al disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata (già approvato in prima lettura dal Senato), con la conclusione dell’esame del provvedimento prevista per sabato prossimo, 27 aprile, con il conferimento entro le ore 18 del mandato ai relatori per l’esame in aula. Lo ha stabilito l’ufficio di presidenza riunitosi oggi con i rappresentanti dei gruppi.

Nel dettaglio, la commissione si riunirà con questo calendario: martedì 23 (ore 9,30-11): esito delle richieste di riesame e discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, da concludere entro le ore 11; martedì 23 (al termine votazioni pomeridiane dell’aula), mercoledì 24 (dalle ore 9,30 fino all’inizio della fase di votazione del Def in aula, poi dalle 14.30 alle 16.15), venerdì 26 (dalle ore 11.30, con prosecuzione fino alla fascia serale) e sabato 27 aprile dalle 9.30 fino alle ore 18, mandato ai relatori compreso. Rispettando questa tempistica sarebbe possibile quindi l’approdo in aula del provvedimento già lunedì 29.

Il presidente della commissione, Nazario Pagano (FI), ha preannunciato l’intenzione di organizzare i lavori, se necessario attraverso il contingentamento dei tempi, in considerazione della scansione temporale definita.