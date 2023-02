Autonomia, De Luca: Grandi battaglie su sanità e scuola, coinvolgeremo altre Regioni del Sud

“La fine delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia porterà un clima più sereno per parlare di altre questioni come l’autonomia regionale che sono state sollevate in maniera forte in campagna elettorale soprattutto in Lombardia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta del venerdì su Facebook.

“In particolare si discute di temi – ha detto De Luca – che impegnano la Campania su grandi battaglie di difesa: la sanità pubblica e la scuola pubblica, entrambe legate all’autonomia differenziata. Sulla sanità in Campania partiamo dal conto dei posti letto nelle strutture pubbliche: in Lombardia ce ne sono 42.000, in Campania 12.000. Stessa proporzione nel comparto privato, quindi resta uno squilibrio drammatico. Siamo anche ultimi in Italia per erogazione di soldi statali. E’ uno squilibrio fortissimo che dobbiamo recuperare tra noi e le Regioni del nord. Nonostante questo e 15.000 dipendenti in meno stiamo facendo miracoli. A volte arrivi però a punti di criticità in cui senza posti letto e personale ti fermi. Ma intanto andiamo avanti con nuovi ospedali che stiamo costruendo e aumentando le tecnologie”.

“Sulla scuola – ha proseguito il governatore campano – non accettiamo il taglio di 170 scuole in Campania. Faremo una battaglia su questo e mobilitiamo altre Regioni del sud Italia per avere l’ampliamento degli organici, l’aumento degli insegnanti di sostegno, e un piano completo per la nuova edilizia scolastica”.