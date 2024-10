Autonomia, De Luca: Il 15 ottobre la nostra proposta di modifica al Parlamento

“Stiamo facendo una battaglia contro l’autonomia differenziata. Come Regione Campania il 15 ottobre presenteremo una proposta al Parlamento. E’ una proposta con cui sfidiamo sul piano dell’efficienza il nord. Sbaglia se alimentiamo una contrapposizione tra nord e sud, noi dobbiamo unire l’Italia, unire le forze produttive, per questo la Campania propone una linea che non è l’autonomia differenziata ma burocrazia zero- Dobbiamo prosciugare la palude burocratica ma senza spaccare l’Italia. Proporremo una modifica alle legge Calderoli, che nel riparto del fondo Ssn, le stesse risorse pro capite a tutti i cittadini italiani, secondo di avere per ogni Regione un numero uguale di medici e infermieri ogni mille abitanti. Poi dobbiamo vietare alle Regione di fare contratti integrativi su sanità e scuola. Terzo che non si adottino le gabbie salariali. Crediamo nell’unità d’Italia si o no?”. Lo ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo alla Festa del Foglio a Firenze.