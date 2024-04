Autonomia, De Luca “Piantedosi si scrive in elenco frottolari”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Gli esponenti di Governo continuano a raccontare frottole, ho ascoltato Piantedosi qualche giorno fa che ha voluto iscriversi anche lui nell’elenco dei ‘frottolari’: ha citato Sturzo che non c’entra niente, Sturzo non ha mai proposto l’autonomia differenziata o il residuo fiscale da far trattenere alle regioni del Nord”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a Napoli a margine della conferenza stampa per la presentazione del progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Castellammare di Stabia. “Ma siamo a cose allucinanti – dice il governatore -. Ci dicono tranquillamente che non c’è un euro per i livelli essenziali delle prestazioni, non c’è un euro per recuperare il divario fra Nord e Sud, ma fanno finta che non sia successo niente. E la cosa drammatica – conclude De Luca – è che non tutti nel Sud hanno capito che se non combattiamo il Sud è morto”.

