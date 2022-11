Autonomia differenziata, Carfagna: La bozza Calderoli è una provocazione contro il Sud

“Sicuramente la bozza Calderoli è una provocazione contro il Sud. Sono contenta che ieri si sia registrata una marcia indietro, vedremo il Governo alla prova dei fatti”. Lo ha detto l’ex ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, a margine dell’assemblea nazionale di Azione che in serata dovrebbe eleggerla presidente del partito, in riferimento all’autonomia. “Io personalmente non sono contraria all’autonomia, sono favorevole – ha aggiunto – ma a un’autonomia che rispetti il dettato costituzionale. Mentre l’autonomia è facoltativa, ci sono altre cose obbligatorie come ad esempio la definizione e il finanziamento dei Lep, quei servizi, diritti e prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani del Nord come del Sud. Questo nella bozza Calderoli manca o quantomeno è rimandato a data da destinarsi”.