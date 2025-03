Autonomia differenziata e premierato, Salvini rilancia: C’è un programma di governo da rispettare

“Avere più potere nelle Regioni e un governo più solido, stabile col Premierato, è assolutamente quello che vogliamo lasciare agli italiani fino al 2027”. Lo ha detto Matteo Salvini, a Padova, a margine dell’evento precongressuale della Lega. Per Salvini “c’è un programma di governo da rispettare. L’autonomia fa bene, significa merito, efficienza, velocità, buon governo, vicinanza ai cittadini. Non c’è una parte di politica che rallenta, c’è una parte di burocrazia che rallenta a Roma, che non vuole cedere neanche mezzo millimetro di potere, sbagliando”, ha concluso.