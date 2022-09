Autonomia differenziata, Paragone: Il problema sono i sindaci senza soldi

“L’autonomia differenziata non è un problema. Il problema è che a furia di parlare di autonomia, i sindaci sono senza soldi. Non hanno i soldi per l’illuminazione pubblica, i marciapiedi, le strade, le scuole. È tutta una grande retorica. La Lega ha tanto strombazzato su questi temi e alla fine ha lasciato i sindaci senza soldi”. Così da Salerno, il senatore Gianluigi Paragone, che si è soffermato anchse sugli addii che hanno riguardato il suo movimento. “Ci sono stati degli addii – ha sottolineato – di coloro che speravano di salire sul carro e non hanno avuto il posto da capolista. Quelli che prima parlavano del futuro dei figli e che, una volta non candidati come capolista, non hanno più l’ardore di un tempo. Speravano forse di fare carriera con un nuovo partito. Mi dispiace per loro. Se pensavano di usare il mio cognome per avere successo hanno sbagliato i calcoli”.