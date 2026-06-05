Autonomia differenziata, Svimez: Con le nuove intese cresce il rischio di ampliare i divari territoriali

Nel corso dell’audizione presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera sugli schemi di intesa tra Governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, la Svimez ha evidenziato diverse criticità nel nuovo percorso di attuazione dell’autonomia differenziata.

Le richieste di maggiore autonomia delle quattro Regioni appaiono sostanzialmente identiche per funzioni e motivazioni. Una “differenziazione senza differenze”, secondo la Svimez, che non risponde alla richiesta della Corte costituzionale di motivare le maggiori competenze sulla base delle specificità territoriali. Più che un regionalismo differenziato si ripropone un “sovraregionalismo” del Nord, con eguali margini di autonomia, motivato non dalle specificità ma dall’appartenenza territoriale.

Nel corso dell’audizione, la Svimez ha evidenziato le forti criticità delle richieste di autonomia differenziata in materia di tutela della salute, soprattutto per gli effetti che ulteriori margini di autonomia finanziati con risorse proprie potrebbero produrre sui divari territoriali già esistenti. In assenza di un effettivo meccanismo di perequazione delle capacità fiscali regionali, le Regioni con maggiore capacità fiscale rafforzerebbero ulteriormente la propria offerta sanitaria, attraendo pazienti e personale medico dalle regioni più fragili. Il rischio è un aumento ulteriore della mobilità sanitaria, sottraendo risorse per i servizi sanitari nelle regioni di fuga e aumentando i tempi di attesa nelle regioni attrattive.

Per la Svimez, l’autonomia regionale può rappresentare uno strumento utile a migliorare l’efficacia dell’azione pubblica in tutto il Paese solo se inserita in un quadro di federalismo cooperativo fondato su livelli essenziali delle prestazioni effettivamente garantiti, adeguati meccanismi perequativi e politiche capaci di ridurre gli squilibri territoriali.