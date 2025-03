Autonomia differenziata, Zaia: Il paese deve uscire dalla ‘comfort zone’

Luca Zaia torna a parlare di autonomia, nell’appuntamento precongressuale della Lega a Padova, ed elencando “tutte le disuguaglianze che si vivono nel Paese, dove i bimbi, in base a dove nascono, sappiamo che futuro avranno, o dove i cittadini devono fare le valigie per andarsi a curare”, sottolinea come si debba intanto “dichiarare che questo modello centralista ha fallito”. “In secondo luogo – prosegue – il Paese deve uscire dalla ‘comfort zone’ e capire che la ristrutturazione portata dall’autonomia è la via maestra, è quella che ci permette di abbattere anche le disuguaglianze”.

Zaia ha quindi risposto sullo stato della trattativa con il Governo sulle cosiddette materie non Lep. “Le materie non Lep sono 9, si va nella negoziazione prevista, stiamo trattando il tema della protezione civile, c’è quello della previdenza integrativa, della giustizia di pace, sulle nove materie si può trattare”. “Ovvio – ha spiegato – che quando vai a Roma tutti hanno un po’ di orticaria, ma la verità è che questo è un processo inevitabile. Nel mio libro concludo scrivendo ‘l’autonomia o la fai per scelta o la dovrai fare per necessità” e vedrete che accadrà questo”.