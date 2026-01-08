Autonomia, Fontana: si superino difficoltà e si arrivi a risultato

Roma, 8 gen. (askanews) – “Confido che si possano superare quanto prima le difficoltà e, in un quadro armonico, arrivare al risultato. La previsione dell’autonomia differenziata è contenuta nella Carta, si tratta di darne attuazione nel quadro delineato dalla Corte Costituzionale”. Lo afferma in una intervista all’Arena il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
“Il principio di sussidiarietà è un principio di buon governo, fondamentale per i cittadini perchè permette che le decisioni vengano prese dal livello amministrativo più vicino consentendo anche di esercitare il giusto controllo”, conclude il presidente della Camera.