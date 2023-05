“C’è una parte che cerca di mettere i bastoni tra le ruote per bloccarla. La dimostrazione è che non ci sono valutazioni concrete” nel documento. “Sono solo tentativi da parte di qualcuno che sta perdendo il suo potere per impedire che il paese si velocizzi. I retrogradi ci sono sempre”. Lo dice il governatore lombardo Attilio Fontana, a proposito della riforma sull’Autonomia.

