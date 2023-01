Autonomia, il ministro: De Luca è d’accordo

“Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, così come altri esponenti Pd, è favorevole alla mia riforma sull’autonomia differenziata”. Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ospite del “Caffè della domenica” di Maria Latella su Radio 24. “Il confronto con De Luca è iniziato in maniera aspra, lui richiede l’inserimento di determinati requisiti nel Testo e se questi sono presenti si dichiara favorevole”, rivela l’esponente del Governo. “De Luca ha ben chiaro cosa vorrebbe dire avere un’autonomia rispetto a determinati vincoli statali che gli impediscono di governare, diversamente da altri presidenti di Regione che ne stanno facendo una battaglia congressuale”.