Autonomia, in Campania raccolte 180mila firme per il referendum abrogativo 

Sonole firme raccolte a Napoli e in tutta la regione a sostegno del referendum contro l’autonomia differenziata. Lunedì prossimo i plichi con le firme raccolte dal comitato referendario campano partiranno alla volta di Roma dove, nei prossimi giorni,Mentre“Ci avviamo – dichiarano i segretari generali di Cgil e Uil Napoli e Campania,– a un risultato politico chiaro per il quale, visti i numeri delle firme, manifestiamo la nostra soddisfazione. Ora il coinvolgimento della base sindacale, delle associazioni e dei partiti, messo in campo in queste settimane, deve trasformarsi in partecipazione e sensibilizzazione dei cittadini e della società civile: quella che partirà a breve sarà una ulteriore mobilitazione per trasformare le firme in voto e presenza ai seggi. Con gli altri soggetti in campo – proseguono Ricci e Sgambati – programmeremo ulteriori iniziative.Dobbiamo evitare che le intese tra regioni del Nord e Governo grazie a quanto già oggi consente la legge Calderoli, si concretizzano proprio nei mesi antecedenti il referendum della prossima primavera”. “Ci risulta – continuano Ricci e Sgambati – che dodici esperti coordinati dal, in completa segretezza, stanno lavorando proprio in funzione della piena operatività della legge Calderoli. Sanità, istruzione, ambiente, rapporti con l’Unione Europea, politiche industriali e contrattazioni regionali, con tanto di gabbie salariali, sono i veri pericoli dello “Spacca Italia”. Saremo impegnati sul tema, così come saremo mobilitati per una discussione vera sul Mezzogiorno con altri paradigmi”. “In questa prima fase – concludono i segretari generali di Cgil e Uil Napoli e Campania – emerge, al di là delle diverse posizioni, una grande convergenza su interessi nazionali e democratici: un buon auspicio affinché un altro modello sociale ed economico sia possibile”.