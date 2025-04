Autonomia maggiore e guida più fluida per KIA EV3

MILANO (ITALPRESS) – Kia EV3 presenta un sistema di frenata rigenerativa che aumenta l’efficienza energetica e amplia l’autonomia del veicolo. Questo sistema agisce efficacemente anche nella riduzione dell’usura degli organi meccanici dell’impianto frenante, diminuendo sensibilmente i costi di esercizio nel lungo periodo.

Kia offre ora lo Smart Regeneration System Plus, un sistema di frenata rigenerativa di livello superiore, disponibile per EV3 come nuova funzionalità scaricabile gratuitamente da Kia Connect Store. Il sistema di frenata rigenerativa converte, durante la marcia, l’energia cinetica in energia elettrica.

Il nuovo sistema, Smart Regeneration System Plus, sfrutta le informazioni di navigazione e relative al percorso impostato per intervenire e apportare automaticamente modifiche alla frenata e alla velocità senza che il conducente debba premere il freno, inoltre vigila ed interviene anche negli incroci, nelle curve, nelle rotatorie e in tutti gli altri cambiamenti stradali. Il sistema riduce automaticamente la velocità di marcia al variare del limite imposto, in modo da evitare ai conducenti di incorrere in costose infrazioni per eccesso di velocità.

“Anche nella percorrenza di un percorso impostato sul navigatore, gli incroci e le modifiche ai limiti di velocità possono a volte cogliere di sorpresa i conducenti, con inevitabili forti pressioni sul pedale del freno e un’esperienza di guida e di viaggio non piacevole”, ha dichiarato Alexandre Papapetropoulos, Director Product and Pricing di Kia Europe.

Lo “Smart Regeneration System Plus offre una guida più fluida e stabile per tutti i passeggeri e allo stesso tempo aumenta l’autonomia del veicolo attraverso l’ottimizzazione della frenata rigenerativa ottimizzata”. Kia Connect Store offre funzionalità e servizi digitali in grado di migliorare le caratteristiche e le prestazioni dei veicoli, tramite aggiornamenti da remoto over-the-air (OTA).

Lo Smart Regeneration System Plus è disponibile gratuitamente. Una volta installato su EV3, il sistema si attiva tirando la paletta destra dietro al volante per più di un secondo. Apparirà la dicitura AUTO nel quadro strumenti del conducente e la velocità verrà regolata automaticamente utilizzando le informazioni di navigazione.

In prossimità degli incroci, la funzione di decelerazione automatica regolerà la velocità in base al numero di corsie dell’incrocio.

Una guida più fluida nei viaggi è più piacevole e aiuta a ridurre i sintomi del mal d’auto, soprattutto nei bambini e negli animali domestici. EV3 rappresenta per Kia il veicolo elettrico di massa per il segmento dei SUV compatti, grazie alle sue caratteristiche di estrema versatilità e praticità, che lo rendono ideale come auto principale di una famiglia.

EV3 ha riscosso notevole successo presso i giornalisti specializzati e il pubblico avendo già vinto premi in tutta Europa, ai Golden Steering Awards 2024, come “Best Car Below €40,000”, agli Electrifying.com Awards, per “ Car of the Year for 2024′“, ai News UK Motor Awards, per “Small SUV/Crossover of the Year” e ai TopGear.com Awards, per “Crossover of the Year 2024”.

EV3 si è classificata, inoltre, seconda al prestigioso premio 2025 Car of the Year (COTY) Europe. Kia ha in programma di far debuttare sul mercato una versione a trazione integrale (AWD) e un modello GT di EV3, ampliando la possibilità di scelta oltre gli attuali modelli a due ruote motrici (2WD).

– Foto Ufficio stampa Kia Italia –

(ITALPRESS)