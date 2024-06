Autonomia, Mattarella: in aula scena indecorosa condannata da tutti

Bucarest, 19 giu. (askanews) – “La scena indecorosa avvenuta in una delle assmeblee parlamentari qualche giorno fa, che tutti hanno condannato, mi auguro sia di lezione a chi l’ha messa in atto e che faccia comprendere che non sono questi i comportamenti parlamentari”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente romeno Klaus Iohannis rispndendo a una domanda sulla rissa avvenuta in Parlamento mentre si esaminava il ddl sull’autonomia differenziata.