Autonomia regionale, iniziativa targata Magna Carta a Napoli, Bari e Matera

Armonizzare più autonomia regionale e più intervento straordinario, per riequilibrare i rapporti tra Nord e Sud del Paese e riportare al centro la questione Meridionale. E’ l’obiettivo di una iniziativa culturale, “ma dal profondo significato politico”, precisa il presidente della fondazione Magna Charta, Gaetano Quagliariello, che con l’associazione La Giusta direzione del parlamentare di FI, Paolo Russo, mettera’ in campo in tre citta’ emblematiche del Mezzogiorno, come Napoli, Bari e Matera. Si parte a gennaio prossimo da Napoli con due seminari che vedranno la partecipazione di esponenti politici e istituzionali, chiamati a confrontarsi sul ruolo del Sud. “Abbiamo voluto inserire un convegno finale a Matera – spiega Quagliariello – all’interno di una struttura evocativa, anche perche’ Matera, che e’ capitale europea della cultura, e’ anche il simbolo del riscatto del Mezzogiorno. Potrebbe essere il simbolo del riscatto se quell’appuntamento non sara’ un’occasione persa e avra’ un seguito. Devono venir fuori soluzioni; capire se le Regioni, cosi’ come sono, possono andare avanti o essere una macro regione unica per la programmazione in tema di lavoro, istruzione, infrastrutture, ambiente e bellezza”. Per Russo l’iniziativa, dal titolo ‘Fortunato Sud’ che gioca con il nome del meridionalista Giustino Fortunato, prova a colmare un vuoto. “E’ utile che non sia – dice – un’altra sorta di Mezzogiorno costruito attraverso suggerimenti delle grandi piazze finanziarie o calate da Roma, che non trovano riscontro tra la gente. Vogliamo provare a trovare soluzioni comuni per costruire una proposta di riscatto”.