Autonomia, Salvini: in autunno primi accordi su competenze Regioni

Milano, 23 ago. (askanews) – “Il nostro obiettivo, con il ministro Calderoli, dopo 35 anni di battaglia nel nome del federalismo, dell’autonomia e dei territori, è di arrivare a sottoscrivere tra governo centrale, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria nel prossimo autunno i primi accordi sulle competenze da delegare alle Regioni, perché gestire a livello locale quello che lo Stato non riesce a fare a livello centrale significa essere più efficienti”. Lo ha affermato il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nel corso di un incontro pubblico in piazza Carera a Pinzolo (Trento) commentando le parole pronunciate ieri al Meeting di Rimini dall’ex premier Mario Draghi.

Sottolineando che “le scuole di Trento sono tra le migliori di tutta Italia”, Salvini ha spiegato che “quando sono i territori a gestire alcune situazioni, spesso lo fanno meglio, perché conoscono meglio la loro cultura, le loro persone, il che non vuol dire che devi fare 20 scuole diverse, 20 sanità diverse. Però se la provincia autonoma di Trento gestisce direttamente i suoi insegnanti e le scuole funzionano e gli insegnanti sono soddisfatti, perché ad esempio non si può fare su altri temi? Sulla sanità c’è il tema delle liste d’attesa, lo dico da lombardo, noi anche se risparmiamo e spendiamo meno di altri, arrivi verso la fine dell’anno che anche se hai avanzato dei soldi, non li puoi usare come vuoi tu, ma li devi usare come ti dice lo Stato centrale. Io non ti chiedo un euro in più, ma potrò gestire la mia sanità come diamine voglio io, pagando meglio i miei medici e i miei infermieri. Questo significa autonomia: premiare il merito e punire lo spreco. E penso – ha concluso Salvini – che sia una grande opportunità anche per I cittadini del Sud, che adesso purtroppo spesso devono venire negli ospedali del nord a farsi curare”.