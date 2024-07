Roma, 5 lug. (askanews) – Sul referendum contro l’autonomia differenziata “ci ha premiato avere una posizione chiara e netta. Siamo stati in grado di parlare con una voce sola, tant’è che tutte le nostre Regioni si stanno muovendo per il referendum. Chiedo però ai nostri consiglieri di presentare il quesito anche dove non abbiamo la maggioranza, perché voglio vedere chi lo vota e chi no”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein durante la replica alla direzione nazionale del partito.