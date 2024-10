Autonomia, Schlein: sfida comincia ora, mobilitare le persone

Roma, 5 ott. (askanews) – L’autonomia differenziata è “una riforma sbagliata, che spacca il paese in due, e non ce n’è bisogno. Anzi il paese avrebbe bisogno di essere ricucito, le diseguaglianze sono già enormi”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, a margine dell’assemblea del comitato referendario che ha raccolto le firme contro la riforma Calderoli.

“E’ una giusta battaglia per l’unità nazionale”, ha detto la leader Pd. La raccolta di firme è stata “un grande successo – ha aggiunto la Schlein – ma la vera sfida in realtà inizia adesso: mobilitare le persone, far capire che quando parliamo di autonomia differenziata stiamo parlando del tentativo di minare l’accesso ai servizi fondamentali per i cittadini: scuola, sanità, tpl”. Insomma, bisogna spiegare che questa riforma “vuol dire creare cittadini di sere A e di sere ,B a seconda della regione in cui nascono. Non è accettabile, la nostra costituzione all’articolo 3 parla di eguaglianza formale e sostanziale”.