Autonomia, si riapre il dibattito. Boccia: Ma il Paese è uno

Cambiano gli attori al Governo ma il dibattito sull’autonomia continua a tenere banco nei rapporti con le regioni. I governatori del Nord non mollano la presa e preannunciano un autunno caldo nei rapporti con Roma. “Boccia metta nero su bianco cosa vuole fare e ragioneremo”, ha detto al Corriere della Sera il governatore del Veneto Luca Zaia. Precisando, pero’: “Se il modello e’ l’Emilia non firmo”. Il collega della Liguria, Giovanni Toti, preannuncia invece un referendum, “se dovesse servire”, ma “mi auguro che questo governo riprenda in mano il dossier. Credo che di autonomia si sia parlato fin troppo, oggi questo paese ha bisogno di una profonda revisione del suo assetto, non come la finta abolizione delle province”. “Si mettano da parte pregiudizi e affermazioni sgangherate e si riparta dal lavoro gia’ fatto”, dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Ho sentito il ministro Boccia dire che vuole incontrare i governatori, quindi aspettiamo la convocazione”, aggiunge Fontana, ma “la Lombardia non puo’ accettare che temi quali la scuola e la sanita’ non facciano parte della legge sull’autonomia regionale”.

Il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, auspica che il tema sia centrale tra quelli di cui si occupera’ nei prossimi mesi il Governo Conte: “Vogliamo un’autonomia che non aumenti il divario tra il Nord e il Sud. Io mi sento italiano prima che romagnolo – dice Bonaccini -. Noi non chiediamo un euro in piu’ per le Regioni ma, come prevede la Costituzione, chiediamo solo di gestire maggiori competenze per permetterci di correre di piu’ e se corriamo noi, corre tutto il Paese”. Ben altri toni dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “La regionalizzazione della scuola non si fara’ mai. Non ci sara’ mai una scuola di serie A e di serie B”, “dobbiamo ripartire dai livelli essenziali di prestazione e dal fondo di solidarieta’, poi tutti insieme combatteremo parassitismo e inefficienze”. Il collega lombardo, Attilio Fontana, liquida pero’ la posizione di De Luca come un mero “problema di conti”, “non ci dividono le posizioni”, rassicura.

A tutti risponde il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia: “la Costituzione va onorata”, afferma. “L’autonomia che ho in mente deve avere un collante: tenere per mano il Paese. Non c’e’ una contrapposizione Nord-Sud, c’e’ la necessita’ di dire che il Paese e’ uno”, “andro’ da Fontana, Zaia, Zaia, Bonaccini. Dobbiamo improntare il rapporto sulla collaborazione, ma senza verita’ inconfutabili”.