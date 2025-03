Autonomia, Tajani a Fi: non siamo contro ma italiani siano tutti uguali

Roma, 13 dic. (askanews) – Sull’autonomia differenziata “io ho scritto al Ministro Calderoli dicendo che non si potevano devolvere alle Regioni i poteri della politica commerciale italiana perché era assurdo mettere in competizione il vino del Veneto con il vino della Campania, e infatti la Corte Costituzionale ci ha dato ragione e ha rimesso ancora una volta al centro il Parlamento, che è quello che chiedevamo noi. Insomma le cose vanno fatte sempre e comunque bene e mettendo sempre al centro il cittadino. Visto che siamo quasi 60 milioni, nessuno di questi di questi 60 milioni deve poter essere in condizioni peggiori di un altro. Tutto qua, non blocchiamo niente, non siamo contro niente, diciamo soltanto che vanno fatte le cose in coerenza con quello che è il nostro pensiero”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nella sua relazione al Consiglio nazionale del partito, in corso alla Camera.

“Perché un cittadino italiano che vive a Pantelleria – ha sottolineato il segretario nazionale di Forza Italia – è uguale a quello che vive a Fondi, è uguale a quello che vive a Milano o a Treviso o a Venezia. Quando sento un Presidente di Regione che dice che le scuole al nord servono per far apprendere l’intelligenza artificiale ai giovani e le scuole del sud devono servire a evitare la dispersione scolastica dico ‘non sono d’accordo’ perché i nostri figli sono tutti uguali. Io contesto alcune scelte, lo voglio dire in maniera molto chiara, è nostro dovere far sentire la nostra voce”.