Autonomia, Todde: regioni del Nord saccheggiano bilancio dello Stato

“Sardegna è a Statuto Speciale, servono molte risorse”

Cagliari, 3 ott. (askanews) – “Il Veneto parla di autonomia e vuole le competenze però ha ricevuto quasi 12 miliardi per la Pedemontana, mentre noi siamo qua a discutere del Fondo di Sviluppo e Coesione: la cifra è di quasi 3 miliardi, sembra una cifra importante ma abbiamo strade e ferrovie che devono essere quasi completamente fatte. Credo che sia ora per la Sardegna di rivendicare il fatto che sono necessarie molte risorse che non possono certamente arrivare da un bilancio dello Stato che viene saccheggiato dalle Regioni del Nord”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a margine del vertice di maggioranza in consiglio regionale a Cagliari.”Sono molto contenta che il 12 novembre verrà discussa dalla Consulta la nostra istanza. È importante perchè si è vista l’urgenza di far valere in qualche modo le nostre ragioni – ha aggiunto -. Abbiamo fatto ricorso con perché ci siamo accodati alle regioni del Sud, siamo una ragione a Statuto Speciale e le nostre motivazioni sono state motivazioni legate a risorse che non ci possono essere tolte in condizione della nostra insularità, del fatto che noi per tanto tempo non abbiamo beneficiato di quello di cui hanno beneficiato le regioni del Nord”, ha concluso Todde.