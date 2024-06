Autonomia,nuova bagarre alla Camera:opposizione intona ‘bella ciao’

Roma, 13 giu. (askanews) – Nuova bagarre in aula alla Camera sull’Autonomia, con seduta sospesa fino a nuova riunione dell’Ufficio di Presidenza. La sospensione è arrivata dopo che l’opposizione fra le urla della maggioranza ha cominciato a intonare in coro in aula “Bella Ciao” al termine dell’intervento del vicepresidente M5s Riccardo Ricciardi che ha denunciato in aula: “il vicesegretario della Lega Crippa ha fatto sapere che lui preferisce che in aula sia evocata la X Mas piuttosto che ascoltare Bella Ciao. E’ una vergogna”.