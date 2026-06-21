Autonomie e competitività: gli Industriali di Napoli rilanciano il dibattito sulla riforma del regionalismo

Si terrà domani, lunedì 22 giugno alle ore 15, nella sede dell’Unione Industriali Napoli il convegno “Ridefinire il rapporto Stato–Regioni. Lep, autonomie e competitività del Paese”, promosso dalla Fondazione Mezzogiorno.

L’iniziativa si articola in due momenti: la presentazione di un volume dedicato ai Lep e, a seguire, una proposta di legge delega per la riorganizzazione delle competenze tra Stato e Regioni.

Il convegno

I lavori saranno aperti dai saluti del presidente dell’Unione Industriali Napoli, Vittorio Genna, e dall’introduzione del presidente della Fondazione Mezzogiorno, Antonio D’Amato.

I Lep e il volume di Beraldo

La prima parte sarà dedicata alla presentazione del volume “I Lep presi sul serio. Prestazioni pubbliche e diritti civili e sociali dopo la riforma del Titolo V”, di Sergio Beraldo, professore di economia politica all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il libro, nuova uscita della collana “I Quaderni della Fondazione Mezzogiorno”, propone una lettura dei Lep non come semplici standard amministrativi, ma come strumenti centrali per la garanzia dei diritti di cittadinanza e per la coesione territoriale.

Il dialogo tra l’autore e Gianni Trovati, editorialista de Il Sole 24 Ore, accompagnerà la presentazione.

La proposta di riforma Stato–Regioni

La seconda parte dell’iniziativa sarà dedicata alla presentazione di una proposta di legge delega per il riordino delle competenze tra Stato e Regioni.

Il progetto sarà illustrato da Sandro Staiano, professore ordinario di diritto costituzionale all’Università Federico II, e da Massimo Bordignon, professore ordinario di scienza delle finanze all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il confronto tra studiosi

Alla tavola rotonda prenderanno parte alcuni tra i principali studiosi italiani di diritto costituzionale ed economia pubblica: Floriana Cerniglia (Università Cattolica del Sacro Cuore), Giuseppe Pisauro (già presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio), Giulio Salerno (Università di Macerata), Vincenzo Tondi della Mura (Università del Salento) e Lorenza Violini (Università degli Studi di Milano).

Il confronto si concentrerà sulle prospettive di riforma del regionalismo italiano, sul ruolo dei Lep e sulle ricadute economiche e istituzionali della ridefinizione dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali.