Autonomie, Governatori del Sud a confronto a Napoli. Toma (Molise): Sì a un regionalismo cooperativo

Per il presidente della Regione Molise, Donato Toma, sulle autonomie regionali differenziate bisogna rallentare. “Ritengo sia una sfida se se ne ragiona prima di attuarla – ha detto Toma ,parlando con i giornalisti alla tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Banco di Napoli. “Ritengo che il dibattito sia entrato nel vivo ora e quindi che si debba rallentare con un regionalismo differenziato delle regioni che lo hanno richiesto”. “La mia regione è piccola, non ha una autonomia finanziaria e per chiedere l’autonomia differenziata su alcune materie e’ necessario che ci sia una copertura stabile sotto il profilo finanziario. Il Molise questo non lo può fare e ritengo che altre regioni, specialmente al Sud, non possano fare un regionalismo attuato così sbilanciato, a favore delle aree più ricche del Paese”. Per il presidente del Molise si deve puntare invece a un ” regionalismo cooperativo, cioè una maggiore presenza dello Stato nelle regioni e su una presenza in Consiglio dei ministri , con rango di ministro dei governatori”.